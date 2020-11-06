Мода на скульптуры из запчастей: В «ДНР» показали роботов в Макеевке (Фото)

В «ДНР» в Донецке и Макеевке появились скульптуры гигантских роботов, которые созданы силами предприятий и жителей. В Макеевке есть несколько таких скульптурных композиций, созданных руками местного умельца. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В Киевском районе Донецка возле одного из автоцентров установлена 15-метровая скульптура робота, выполненная из металла и частей автомобиля. Рядом сотрудники автоцентра ставят еще одну скульптуру. Всего их планируется три.

Еще одна похожая скульптура – Оптимуса Прайма из фильма «Трансформеры» – в Донецке установлена на проспекте Ильича. Она размером с двухэтажное здание.

В центре Макеевки возле одного из местных ресторанов находится копия трансформера Бамблби.

В поселке Криничное Советского района Макеевки – сразу несколько роботов. Их установил 57-летний местный умелец Геннадий Сизонов. Первый макет он создал в 2015 году. Как уверяют в «ДНР», «не исключено, что именно он – основоположник моды на такие скульптуры».

«Идея создать макет робота мне пришла в голову, когда я обратил внимание на лежащие у обочин автодорог пластиковые детали машин. Бамперы, колпаки на колеса, защита кузова – все это напомнило мне запчасти для робота. Они как специально созданы для того, чтобы собирать из них модели. Делаю я это для детей, чтобы показать, что бывают игрушки и огромных размеров», – объяснил Сизонов.

На изготовление первого робота ушло около двух месяцев, затем был установлен еще один, на одном из домов по улице Вавилина. Высота трансформера – почти 4 метра.

Еще одного Сизонов сделал в 2018 году и подарил его на день рождение своему внуку. В этом же году он собрал из различных запчастей натуральную копию мотоцикла.