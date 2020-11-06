Губернатор Донетчины рассказал о ситуации с COVID-19 (Карта)

Количество больных коронавирусом людей в Донецкой области увеличилось на 756 человек. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

С учетом данных за 4 и 5 ноября, отметил Кириленко, можно сообщить о еще 23 смертях от коронавирусной болезни в Донецкой области:

6 человек – в Краматорске (66, 62, 85, 67, 68, 49 лет);

5 – в Дружковке (62, 79, 66, 59, 46 лет);

3 – в Покровске (67, 69, 73 года);

по 2 – в Мирнограде (69, 73 лет), Доброполье (73 и 60 лет) и Великоновоселковской ОТГ (81, 70 лет);

по 1 – в Мариуполе (62 года), Марьинке (65 лет) и Волновахской ОТГ (78 лет).

С учетом 506 больных, о которых было сообщено вчера, за 4-5 ноября количество больных в Донецкой области увеличилась на 756 человек, среди которых 16 детей:

146 – в Мариупольской ОТГ (3 ребенка);

105 – в Краматорской ОТГ (5 детей);

81 – в Бахмутской ОТГ (2 ребенка);

41 – в Славянской ОТГ (1 ребенок)

38 – в Торецкой ОТГ;

36 – в Авдеевской ОТГ;

28 – в Великоновоселковской ОТГ;

26 – в Константиновской ОТГ (1 ребенок)

25 – в Соледарской ОТГ (2 ребенка);

20 – в Добропольской ОТГ;

19 – в Покровской ОТГ;

по 14 – в Лиманской и Новогродовской (1 ребенок) ОТГ;

по 13 – в Светлодарской, Северской, Угледарской (1 ребенок) и Мангушской ОТГ;

11 – в Николаевской ОТГ;

по 10 – в Часовоярской и Мирноградской ОТГ;

по 9 – в Комарской и Черкасской ОТГ;

8 – в Никольской ОТГ;

7 – в Очеретинской ОТГ;

6 – в Звановской ОТГ;

по 5 – в Новодонецкой и Селидовской ОТГ;

4 – в Сартанской ОТГ;

по 3 – в Мирненской, Белозерской, Кураховской и Святогорской ОТГ;

по 2 – в Ольгинской, Хлебодаровской, Дружковской и Гродовской ОТГ;

по 1 – в Старомлыновской, Волновахской, Шаховской, Иллиновской, Марьинской, Кальчицкой и Александровской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 13 128 человек, из них: