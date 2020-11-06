Выздоровевших больше: В Украине за сутки излечились от коронавируса свыше 10 тысяч человек

За минувшие сутки в Украине количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших. Зафиксирован 9 721 новый случай COVID-19, а выздоровели 10 762 человека. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«При этом в Киеве очередной антирекорд – 1 002 заболевших за прошлые сутки», – отметил Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано также в Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

По данным Минздрава, за прошлые сутки госпитализированы 1 517 человек, зарегистрирован 201 летальный случай.

Министр добавил, что впервые за сутки было проведено более 50 тысяч тестирований методом ПЦР – 50 506. Всего проведено тестирований за сутки – 80 082 (в т.ч. методом ИФА – 29 576).

Всего с начала пандемии по состоянию на 6 ноября в Украине зарегистрированы 440 188 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

195 544 пациента – выздоровели;

8 125 – скончались.

Проведено ПЦР-тестов – 3 521 175.