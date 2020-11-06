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В соцсетях рассказали о дырах в снабжении «военных» в «ДНР» и «благодарственных фото», за которые стыдно

06.11.20 10:01
Фото из Telegram
Фото из Telegram

В «ДНР» «военным» часто не хватает самого необходимого, а при обращении к руководителям незаконных вооруженных формирований поступают ответы о том, что все, включая обувь, нужно покупать за личные средства.

Как пишут в местном паблике в соцсетях, «в снабжении армии ДНР – дыры». «Военнослужащим республики не хватает самого необходимого, а на просьбы о приобретении чего-либо командование отвечает, что средств нет, и нужно закупать все за свои деньги – пишут местные жители в соцсети, напоминая, что зарплата «рядового военного» составляет 16,5 тыс. руб. (6,2 тыс. грн по местному курсу на 6.11.2020).

«Судя по набору вещей, которые просят бойцы у волонтеров, есть проблемы даже с элементарным – одеждой, головными уборами, обувью. Остро нуждаются военные медики – в сумках, лекарствах, перевязочных. Уже не 2014 и не 2015-й, по идее, народная милиция должна быть обеспечена от и до», – пишут люди.

Также в соцсети публикуют «благодарственные фото», на которых участники незаконных вооруженных формирований – «военные» – благодарят за кепки, за ботинки.

«Это вызывает недоумение. И еще – немного стыдно за руководство республики. Как вам такое, главнокомандующий Денис Владимирович», – пишут люди.

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