Как можно быстрее: Президенты Украины и Франции выступили за проведение встречи в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, одной из тем беседы стало выполнение договоренностей Парижского саммита по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский рассказал, что с 27 июля этого года, когда был введен пакет дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня, продолжается самое долгое перемирие за весь период с начала войны на Донбассе.

«Режим тишины целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены», – рассказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что несмотря на несколько взаимных освобождений удерживаемых лиц и прогресс в зоне боевых действий, много договоренностей лидеров Нормандской четверки до сих пор не выполняются – как, например, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно неподконтрольную территорию.

«Эммануэль Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран Нормандского формата состоялись как можно быстрее. Он также высоко оценил мирные инициативы Владимира Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск», – отметили в пресс-службе украинского президента.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неуклонно выполняет договоренности Парижского саммита, и уже на днях готова открыть два контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения.