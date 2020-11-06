Социальное жилье: На Донетчине отремонтировали 17 квартир для участников АТО/ООС и переселенцев

В Донецкой облгосадминистрации 5 ноября состоялась торжественная передача ключей от отремонтированных квартир, которые предназначены для участников АТО/ООС, сообщает пресс-служба ДонОГА.

Ремонт в квартирах в Краматорске и Константиновке проводился на средства областного бюджета по программе обеспечения жильем участников АТО/ООС, внутренне перемещенных лиц и других категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Участие в передаче ключей приняли председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, мэр Краматорска Андрей Панков и мэр Константиновки Сергей Давыдов, а также заместитель директора департамента – начальник управления жилищной политики и благоустройства департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА Лариса Гусева.

«Карантин вносит свои ограничения, поэтому мы не смогли пригласить людей, которые получат это жилье. Мы выделили 7 млн грн для ремонта 17 квартир – 10 в Краматорске и 7 в Константиновке – и за эти средства сделали качественный современный ремонт. Теперь в квартирах есть все необходимое, в том числе и бытовая техника, счетчики для света, воды и газа, другие удобства. Городские комиссии теперь должны распределить жилье согласно очереди. Сейчас лучшей оценкой нашей работы станут эмоции людей, которые будут жить в этих квартирах», – подчеркнул глава области.

Лариса Гусева уточнила, что ремонт 17 квартир проходил в рамках реализации областной программы создания социального жилья.

«Эти квартиры невозможно будет приватизировать, и они будут находиться в собственности территориальных громад. Краматорск и Константиновка стали первыми городами в проекте создания социального жилья. Этот проект предусматривает, что после освобождения жилья туда местные власти смогут заселить врачей, учителей или любого, кто будет нуждаться в улучшении условий проживания», – сказала она.

Павел Кириленко отметил, что этот проект будет продолжаться и в других городах и районах области, а получить социальное жилье смогут также дети-сироты, лица с инвалидностью и другие категории граждан в зависимости от потребностей громад.