Сводка из зоны ООС за 5 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 11 нарушений режима прекращения огня. Ранен один украинский военный. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 5 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксированы 11 нарушений договоренностей со стороны НВФ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Старогнатовки противник провоцировал украинских военных огнем из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки НВФ открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие. На участках в районе населенного пункта Водяное задокументированы 5 нарушений. С временно неподконтрольной Ужовки противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибром 82 мм.

Адекватным ответным огнем из штатного вооружения украинские воины в Водяном решительно подавили активность противника и заставили прекратить обстрелы.

Нарушения режима прекращения огня зафиксированы также в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» на участках недалеко от населенного пункта Попасная. Противник провоцировал украинских воинов огнем из крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, НВФ задействовали беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

О действиях НВФ немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 6 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «силовики Киева за минувшие сутки выпустили 182 боеприпаса по территории ДНР. За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 15 раз. Под огнем оказались районы поселка Спартак, горловского поселка Доломитное, окрестности Ясиноватой и ее поселков Каштановое, Минеральное, а также сел Новоселовка, Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.), Дзержинское (после декоммунизации – Азов, – ред.), Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы, гранатометы, вооружение БМП и БТР, стрелковое оружие».

Также в «ДНР» сообщают, что «двое военнослужащих погибли сегодня утром в результате обстрелов со стороны украинских силовиков… ВСУ сегодня утром обстреляли поселки Каштановое и Минеральное под Ясиноватой. Обстрел зафиксирован с 7:00 до 7:30. В общей сложности выпущено 20 мин калибром 82 мм. Кроме того, применялись гранатометы, в том числе противотанковые, а также стрелковое оружие».

Помимо этого, в «ДНР» уверяют, что «украинские силовики сегодня около полуночи нанесли массированный минометный удар по селам Ленинскому и Дзержинскому. Было выпущено 24 мины калибром 82 мм. До этого в 21:35 и 21:55 по Ленинскому выпустили 8 гранат из подствольного гранатомета».

Кроме того, в «республике» утверждают, что «ВСУ нанесли минометные удары по району Донецкой фильтровальной станции (ДФС), персонал вынужден был перейти в укрытие».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.