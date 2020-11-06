В ЕС обеспокоены нарушением режима прекращения огня на Донбассе, – заявление

ЕС глубоко обеспокоен нарушением режима тишины и потерями среди украинских военных в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Евросоюза по агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене сегодня, 6 ноября, сообщает «Укринформ».

«Эти три месяца относительного спокойствия в зоне конфликта с момента введения в действие режима прекращения огня имели существенное положительное влияние на жизнь гражданских лиц. Это особенно приветствуется в контексте обострения пандемической ситуации в регионе. Однако мы глубоко обеспокоены нарушением режима прекращения огня и новыми погибшими и ранеными среди украинских военных прошлой неделе в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований», – отмечается в заявлении.

В то же время в ЕС оценили сдержанность Украины в ответ на вооруженные провокации, а также ее стремление использовать Трехстороннюю контактную группу для деэскалации напряжения.

«Мы призываем Россию проявить такое же конструктивное отношение в рамках ТКГ с целью восстановления конструктивного обсуждения политических вопросов», – заявили в Евросоюзе.

Напомним, за минувшие сутки, 5 ноября, со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 11 нарушений режима прекращения огня. Ранен один украинский военный.

30 октября в результате ночного обстрела в районе населенного пункта Водяное (Донецкая обл.) погибли двое украинских военных. В этой связи командующий Объединенных сил Сергей Наев выступил с заявлением о срыве перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировала срочное заседание подгруппы ТКГ по безопасности.