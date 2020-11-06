С жильем для медиков: На Донетчине открыли две новых амбулатории (Фото)

В Донецкой области в селах Елизаветовка и Богоявленка Марьинского района открыли две новых амбулатории общей практики семейной медицины. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В открытии новопостроенных амбулаторий 5 ноября принял участие заместитель председателя Донецкой ОГА Денис Клюшников.

«Благодаря созданию такой инфраструктуры, сельчане смогут получать качественную первичную медицинскую помощь», – отметили в пресс-службе.

Для амбулаторий приобрели все необходимое медицинское оборудование и автомобили Renault Duster, которые обеспечат мобильность врачей. Кроме того, в зданиях предусмотрено жилье для врачей.