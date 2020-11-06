RU
Все новости

С жильем для медиков: На Донетчине открыли две новых амбулатории (Фото)

06.11.20 10:59
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Донецкой области в селах Елизаветовка и Богоявленка Марьинского района открыли две новых амбулатории общей практики семейной медицины. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В открытии новопостроенных амбулаторий 5 ноября принял участие заместитель председателя Донецкой ОГА Денис Клюшников.

«Благодаря созданию такой инфраструктуры, сельчане смогут получать качественную первичную медицинскую помощь», – отметили в пресс-службе.

Для амбулаторий приобрели все необходимое медицинское оборудование и автомобили Renault Duster, которые обеспечат мобильность врачей. Кроме того, в зданиях предусмотрено жилье для врачей.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк