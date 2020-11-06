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Обвал породы: В «ДНР» на шахте травмирован горняк

06.11.20 11:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 6 ноября, в «ДНР» на шахте «Калиновская Восточная» в Макеевке произошло обрушение горных пород, травмирован горнорабочий. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как сообщается, авария произошла в монтажном ходке 6 восточной лавы пл. L1.

«Работники шахты извлекли из-под завала машиниста горно-выемочных машин, 1980 года рождения. Горноспасатели 3 ГВГСО Макеевки в здравпункте оказали медицинскую помощь пострадавшему и госпитализировали в лечебное учреждение города», – говорится в сообщении.

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