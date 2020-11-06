Россия в состоянии войны с Западом, и Украина на передовой, – Уильям Тейлор

Украина должна продолжать осуществлять реформы, это будет важным сигналом для последующей Администрации США. Об этом во время прямого включения Киевского форума между Киевом, Вашингтоном и Лос-Анджелесом 5 ноября заявил Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2006-2009 гг.

Дипломат предположил, что США будут продолжать поддерживать Украину, кто бы ни победил на президентских выборах – Дональд Трамп или Джо Байден. В то же время страны должны наладить работу официальных каналов связи.

«Господин Трамп, возможно, является очень мощным, так сказать, защитником украинского вопроса, поддерживает украинский вопрос. Я думаю, что если есть какая-то возможность, что господин Трамп будет продолжать, он будет продолжать эту поддержку, если будут связи идти по официальным каналам. Байден, действительно, имеет очень теплое отношение к Украине, и это будет продолжаться», – сказал Тейлор.

«Что должна сделать украинская администрация? Ей нужно осуществлять реформы, которые то начинаются, то останавливаются», – добавил экс-посол.

Также дипломат отметил, что Россия находится в состоянии войны с Западом. «Украина находится на передовой. Запад, в частности, Соединенные Штаты поддерживают Украину в этой войне. Через санкции, военную помощь, вооружение – всеми возможными способами», – подчеркнул Уильям Тейлор.

Он отметил, что нынешний кризис, возникший после решения Конституционного Суда, «является проблемой для отношений между Соединенными Штатами и Украиной. Это проблема для отношений между Украиной и Европой. Это проблема для отношений между Украиной и МВФ».

«Необходимо сосредоточиться на внедрении реформ. И это будет очень важным сигналом для следующей администрации и для вашей администрации, администрации Зеленского. Я думаю, что сейчас есть возможность. Это возможность для президента, для президента Зеленского воспользоваться этим шансом, этой возможностью и показать, что мы хотим, мы решительно стремимся осуществлять реформы в том числе судебную реформу», – отметил дипломат.