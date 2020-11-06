Практически парализован: В «Л-ДНР» возникла угроза остановки меткомбинатов

В неподконтрольном украинской власти Алчевске (Луганская обл.) почти остановлен металлургический комбинат, и проблемы усугубились на металлургических заводах в «ДНР». Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

«Алчевский меткомбинат практически парализован. Символично, что единственная работающая доменная печь номер 5 на АМК была остановлена накануне Дня народного единства (4 ноября – ред.). Первая печь уже длительное время находится в ожидании ремонта. Ее судьба пока не окончательно решена. В отличие от остальных трех доменных печей комбината, которые, вероятно, уже никогда не будут работать. Причина остановки печей – отсутствие сырья. Чтобы остановить возможные волнения среди рабочих АМК, руководство выплатило 16% зарплаты за август», – описывает ситуацию один из местных Telegram-каналов.

Как отмечают в паблике, подобная проблема с ухудшением снабжения сложилась в «ДНР» на Енакиевском металлургическом заводе, и может пострадать также Макеевский металлургический завод.

«Ситуация такова, что сырья у ВТС(ЗАО «Внешторгсервис» – ред.) хватает на частичную загрузку только одного из предприятий – или АМК, или ЕМЗ. Если остановят Енакиевский, то пострадает также Макеевский металлургический завод. Дело в том, что ЕМЗ производит металл не только для своего проката, но и для ММЗ. В Макеевке не так давно одна из смен металлургов приостановила работу из-за долга по заработной плате. Руководству удалось унять бунт уговорами частично погасить долги», – сообщает паблик.

Напомним, в «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, задолженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе. В конце октября на ДМЗ бастовала служба охраны.

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».

Как охарактеризовал один из основателей «ДНР» Андрей Пургин, в «республике» ситуация на промышленных предприятиях напоминает 90-е годы – зарплаты копеечные, не выплачиваются по полгода, а другой достойной работы не найти.