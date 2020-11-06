Профессиональная пропаганда: Как Россия через лоббистов продвигает идеи НВФ «ЛНР» и «ДНР»

Россия вкладывает значительные ресурсы в лоббистов, которые продвигают идею и стараются легитимировать незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и «ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 ноября, во время презентации отчета Восточной правозащитной группы (ВПГ) «Международные лоббисты НВФ "ЛНР" и "ДНР" на Западе» рассказала директор ВПГ Вера Ястребова.

«Почти 6 лет идет война на востоке нашей страны, РФ оккупировала часть Луганской и Донецкой областей», – напомнила Ястребова.

«Война идет не только с помощью военного оснащения и тех наемников, которых РФ активно вооружает, чтобы убивали наших людей. Она ведет войну еще и на информационном поле, на политическом поле и на других сферах влияния. Установила оккупационные администрации. Организовала профессиональную тоталитарную пропаганду против Украины и на продвижение идей "русского мира" на территориях, которые временно оккупированы – так называемые "ЛНР" и "ДНР"», – добавила она.

В подготовленном отчете, по словам правозащитницы, ее коллеги проанализировали влияние лоббистов, которые фактически сегодня продвигают идею и стараются легитимизировать незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и «ДНР».

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что работа проводится очень системно, тот ресурс, который РФ вкладывает в этих лоббистов – он практически не ограничен», – сказала Ястребова.

По ее словам, это может привести к тому, что историческая картина будет искривляться. И имидж НВФ в других государствах будет более благоприятным.