Нереализованный потенциал в 1 триллион долларов: Кабмин представил экономический аудит Украины

Сегодня, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в представлении аудита экономики государства. Аудит является отправной точкой для разработки Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, сообщает пресс-служба главы государства.

«Аудит государства – это путь к правильным ответам на все важные вопросы. Впервые был сделан комплексный анализ состояния Украины, чтобы понять, где именно и какие именно были допущены ошибки за эти годы», – отметил президент в своем выступлении во время презентации аудита в Киеве.

Представляя результаты аудита, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что нереализованный потенциал нашей страны составляет 1 трлн долл. США. И задачей власти является его реализация. Это стало понятно после оценки природного, географического и человеческого потенциала Украины.

«Нереализованный потенциал только украинской земли составляет 85 млрд долл., недр – 409 млрд долл., воды – 12 млрд долл., а лесов – 40 млрд долл. Нереализованный потенциал географического расположения Украины оценивается в 407 млрд долл», – перечислил Шмыгаль.

По его словам, согласно аудиту, за годы независимости Украина демонстрировала намного более низкие темпы экономического роста, чем страны Центральной Европы. Это сказалось на благосостоянии населения, в частности уровень ВВП с 1996 года вырос на 85%, в то время как в Центральной Европе этот показатель составил 125%. В пересчете на одного человека ВВП в настоящее время в Украине в 5,2 раза ниже среднеевропейского.

С 1991 года Украина потеряла значительную часть технологической промышленности и высокомаржинального сельского хозяйства, в то же время была наращена сфера услуг с низкой добавленной стоимостью.

Глава Кабмина констатировал наличие проблем с трудовыми ресурсами. Согласно аудиту, в нашей стране неофициально трудоустроено 3,3 млн человек. Украина также проигрывает в производительности труда – показатель валовой добавленной стоимости на одного работника в 5,5 раза ниже, чем в Центральной Европе.

Низкая производительность труда частично связана с недостаточными инвестициями – доля инвестиций в основной капитал в ВВП Украины составляет 18% (для сравнения: в Центральной Европе этот показатель – 22%).

Как отметил премьер-министр, на основе данных аудита были определены экономические векторы, которые смогут обеспечить восстановление и дальнейший рост экономики Украины.

В частности, по расчетам правительства, за 29 лет, когда свободное распоряжение землей было ограничено, у государства исчезло более 5 млн гектаров. После запуска рынка земли за 10 лет украинский ВВП дополнительно получит до 85 млрд долл.

В Украине более 12,1 тыс. только разведанных месторождений полезных ископаемых, и лишь 4,6 тыс. из них, то есть фактически треть, разрабатываются. Увеличение добычи полезных ископаемых позволит создать основу для производства высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью.

За счет поддержки экспорта и торговой дипломатии есть возможность нарастить товарный экспорт на Восток, в страны Африки и Латинской Америки и т. п. «Сегодня поставлена тактическая задача для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности – за следующий год обеспечить новые экспортные контракты на 1 млрд долл.», – добавил Денис Шмыгаль.

Инвестиционный потенциал Украины оценивается в 63 млрд долл. Поэтому среди определенных векторов – создание благоприятного бизнес-климата и восстановление доверия к власти, ключевые секторальные инициативы.

Как сообщается, к разработке Национальной экономической стратегии – 2030 привлечены эксперты, представители власти и бизнеса, ученые, ведущие украинские аналитические центры (think tanks), Международные аналитики, народные депутаты, бизнес-ассоциации.