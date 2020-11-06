Метод ведения гибридной войны с Украиной: В разных странах создаются «представительства» «Л-ДНР»

Говорить о намерениях России, о методах гибридной войны с Украиной – очень важно. РФ старается легитимировать незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и «ДНР» в том числе создавая «представительства» «республик» в разных странах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 ноября, во время презентации отчета Восточной правозащитной группы (ВПГ) «Международные лоббисты НВФ "ЛНР" и "ДНР" на Западе» рассказала директор ВПГ Вера Ястребова.

В подготовленном правозащитниками отчете указана широкая география. Ястребова сообщила, что незаконные вооруженные формирования внедряют институт так называемых «представительств». В частности, «ДНР» внедряют свои «представительства» в Чешской Республике, Бельгии, Франции, Финляндии, Греции.

«Такая же самая картина, тот же самый сценарий РФ воплощает, делая "представительства" так называемых "ЛНР". Я перечислю страны: Италия, Республика Конго и другие», – сообщила правозащитница.

«Кроме того, целый ряд организаций, которые, используя идею борьбы с псевдофашизмом, борьбы за права российских граждан, продвигают и постоянно навязывают на международной арене то, что "войны нет", что "РФ защищает своих граждан", что вроде бы у этих "формирований" есть будущее. Тем самым искривляя понимание у граждан других государств. Это будут негативные последствия именно в восприятии сознательном. То есть сегодня они фактически строят ту повестку, которая им, по их мнению, поможет сделать так, чтобы эти НВФ признали», – сказала Ястребова.

Она считает необходимость говорить об этом, заявлять об их намерениях и методах ведения гибридной войны с Украиной и стараться им противостоять очень важным аспектом. Важно, по словам правозащитницы, вызывать интерес к этой теме.

Напомним, в «ДНР» заявили, что 25 сентября 2017 года в Марселе (Франция) открыли «представительство республики». Министерство Европы и иностранных дел Франции обратилось к прокурору страны по поводу незаконной цели общественного объединения «Представительский центр во Франции ДНР» открыть так называемое «представительство» в Марселе. Французский МИД заявил, что «представительство» зарегистрировано как «ассоциация», поэтому не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета. Французские власти заявили, что будут добиваться закрытия «представительства Донецкой народной республики» через суд.

В целом в «ДНР» громко заявляли об открытиях «представительств» «республики» в странах Европы, начиная с осени 2016 года. В сентябре 2016 года – в Остраве (Чехия), в декабре – в Турине (Италия), 21 марта – в Афинах (Греция).

При этом «представительский центр ДНР» (первоначально зарегистрирован как общественная организация «Почетное консульство "Донецкой народной республики"») не продержался и полугода. Также Краевой суд Остравы официально запретил деятельность данной организации, окончательное решение о ликвидации «представительства ДНР» было принято 28 июня 2017 года.

Также посол Украины в Италии Евгений Перелигин опроверг информацию об открытии в итальянском городе «диппредставительства ДНР».

Что касается Греции, заявления «ДНР» об открытии «представительства» их «республики» оказались преждевременными. Внешнеполитическое ведомство Греции опубликовало заявление, в котором подчеркнуло, что никогда не признает открытия официального представительства «ДНР».

В «ДНР» также заявили об открытии представительского центра в Хельсинки. На это отреагировали в МИД Финляндии, заявив, что открытие «представительства ДНР» в Хельсинки не имеет юридической силы.