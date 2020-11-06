Независимо от результатов президентских выборов США продолжат поддержку Украины, – Хербст

Кто бы ни победил на выборах американского президента, США будут продолжать поддержку Украины, в том числе в осуществлении давления на Россию. Такое убеждение высказал Джон Хербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета.

Во время прямого включения Киевского форума между столицей Украины и Вашингтоном и Лос-Анджелесом 5 ноября Джон Хербст отметил, что нынешние выборы в США «наиболее эмоциональные» с 1960-х годов.

«На сегодняшний день мы видим интересные результаты, когда Байден выигрывает где-то на 3 и более миллиона в голосах избирателей. Республиканцы, может, потеряют где-то 1-2 места в Сенате, но получат на 5 больше в Палате Представителей. Это означает, что новый президент будет определяться не только на выборах, но еще и в судах», – сказал он.

В то же время директор центра Евразии Атлантического Совета выразил надежду, что «как демократы, так и республиканцы будут двигаться к центру, к сближению своих позиций».

Относительно поддержки Украины Трамп ведет «специфическую политику», считает дипломат: «То есть, Соединенные Штаты при президенте Трампе оказывают поддержку Украине, и я думаю, что очень положительное решение он принял по передаче "Джавелин", чего не сделал Обама в свое время. Я думаю, что если Трамп выигрывает, то для нашей политики Евразии это будет иметь определенное влияние, но поддержка Украины будет продолжаться».

«Что касается России, то Путин продолжает ревизионистскую политику, бросает вызов интересам Америки во всем мире. Мы заинтересованы в том, чтобы противостоять его агрессивной политике. И то, что сделала администрация Трампа, известно. Я думаю, что если будет Байден, то он будет делать это более последовательно и с большим упором на улучшение трансатлантических отношений, которые несколько забросил президент Трамп», – добавил он.

Джон Хербст подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в США: «Поддержка в Конгрессе, и демократическая, и республиканская по Украине против внешней политики Кремля остается прочной. Я думаю, что надо больше работать в этом направлении для того, чтобы обеспечить более жесткие американские санкции».

Дипломат резюмировал: «Я думаю, что мы будем продолжать оказывать мощную поддержку, независимо от того, кто будет главой Белого дома».