И потом мы «оправдываемся»: В СНБО рассказали, как противостоять пропаганде РФ

Россия через лоббистов пропагандирует незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и «ДНР» в том числе на международной арене. Со стороны Украины должна быть четкая позиция противодействия пропаганде. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 ноября, во время презентации отчета Восточной правозащитной группы (ВПГ) «Международные лоббисты НВФ "ЛНР" и "ДНР" на Западе» рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Работу Восточной правозащитной группы в направлении анализа влияния лоббистов, которые стараются легитимировать незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и «ДНР», Кривонос считает очень важной. «К сожалению, в нашей стране пока что достаточно проблематичным является вопрос информационной политики на уровне государства. И одно из главных правил пропаганды: прав тот, кто говорит первый. И даже по примерам в Трехсторонней контактной группе: мы всегда играем вторыми номерами. Россия всегда нам навязывает свою инициативу. И потом мы "оправдываемся", условно говоря», – сказал он.

«Поэтому как раз эта работа – "Международные лоббисты НВФ "ЛНР" и "ДНР" – подчеркивает, что работа, которая ведется Российской Федерацией касательно придачи законности НВФ "ДНР" и "ЛНР" на мировой арене, продолжается. Ресурсы вкладываются достаточно большие. Шаг за шагом они долбают в мировом сообществе такие ниши, которые понемногу заполняют. Формируют сначала восприятие, что такие "республики" существуют, потом формируют постепенно (мнение) о том, что они имеют право на существование, а потом уже будут выходить на международных уровнях непосредственно к признанию этих "республик". Вот что идет», – добавил Кривонос.

По словам заместителя секретаря СНБО, со стороны государства, со стороны Украины, должна быть четкая позиция противодействия пропаганде и таким действиям. Не только для нашей страны и наших людей, но и для стран мира. В первую очередь, для стран, которые Украину поддерживают стратегически – это США, Канада, Великобритания, Япония. «Мы понимаем, что ресурсов Украины, чтобы самостоятельно вести борьбу с такой сильной страной, как Россия, недостаточно», – подчеркнул он важность международной поддержки.