«Защита интересов русских»: Кремль отказался отменять выдачу паспортов на Донбассе

Россия всегда будет защищать интересы русскоговорящих людей вне зависимости от места их проживания. Так прокомментировал позицию Кремля в ответ на требования Украины об отмене выдачи российских паспортов на Донбассе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «ТАСС».

Он резко раскритиковал требования, озвученные накануне в контексте представленного Украиной «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе.

«Что значит [Россия] должна? А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины, своими гражданами, разве она не должна о них заботиться? Разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан?», – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ назвал жителей Донбасса «этническими русскими», которых «надо защищать».

«Но поскольку это не делается и поскольку это этнические русские, то, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали», – заявил представитель Кремля.

По его словам, позиция Киева относительно предоставления российского гражданства понятна.

«Но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер. В Минском комплексе мер нет такого положения (о российском гражданстве – ред.)», – подчеркнул Песков.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в неподконтрольной Украине части Донбасса и в аннексированном Крыму принудительная российская паспортизация коснулась чуть ли не 90% населения.