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Украинцев будут штрафовать за неношение масок в общественных местах, – принят закон

06.11.20 13:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Верховная Рада Украины сегодня, 6 ноября, приняла за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах, сообщает «РБК-Украина».

За соответствующий законопроект №3891 проголосовали 262 народных депутата.

В законе указано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 – 255 грн).

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