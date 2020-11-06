COVID-19: На подконтрольной Луганщине умер 101 человек, на неподконтрольной скончались 100 человек

На подконтрольной украинским властям части Луганской области за сутки лабораторно подтверждены 110 новых случаев COVID-19 и две смерти, на неподконтрольной медики зафиксировали 3 смерти. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли две 82-летние женщины из Северодонецка и Рубежного.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 29 человек;

Лисичанск – 21;

Рубежное – 5;

Беловодский район – 4;

Белокуракинский – 4;

Кременской – 2;

Марковский – 3;

Меловский – 3;

Новопсковский – 8;

Сватовский – 14,

Станично-Луганский – 4;

Троицкий – 13.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 214 человек, из них:

выздоровели – 1 955 человек;

лечатся – 2 158 пациентов (264 – стационарно, 1 894 – амбулаторно);

умер – 101 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 52,5%.

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 3 летальных случая от COVID-19. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«С начала пандемии медики республики зарегистрировали 100 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – уверяют в «республике».

Данные об общем количестве заболевших и выздоровевших в «ЛНР» в очередной раз не назвали.