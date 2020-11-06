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Здоровое сердце: Фонд Рината Ахметова помог вылечить малыша Никиту из Мариуполя

06.11.20 13:58
Никита Карнаух / Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова
Никита Карнаух / Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Никита Карнаух из Мариуполя имел врожденный порок сердца, крайне редкое осложнение, которое можно было вылечить только хирургическим путем. Вернуть малышу здоровье помог Фонд Рината Ахметова.

Как рассказали в пресс-службе Фонда, Никите не было и двух годиков, когда на плановом осмотре врачи обнаружили у мальчика проблемы с сердечком. Это стало настоящим ударом для родителей – Валерии и Владимира. Они до последнего надеялись, что произошла какая-то ошибка. Папа Никиты даже уволился с работы и полностью посвятил себя сыну.

Малыша показали специалистам из Института им. Амосова, и те подтвердили страшный диагноз: открытый артериальный проток. Это врожденный порок сердца, при котором артериальный проток (Боталлов проток) не зарастает после рождения.

«Боталловы протоки могут вызывать серьезные осложнения, которые называются батолит и инфекционный эндокардит. Осложнение крайне редкое, лечится оно только хирургически», – поясняет эндоваскулярный кардиохирург Института им. Амосова Наталья Ящук.

Специалисты рекомендовали как можно быстрее сделать Никите операцию эндоваскулярным методом. Установить имплант-окклюдер, который закроет дырочку в маленьком сердце мальчика и сделает его здоровым.

Средств на дорогостоящую операцию у семьи не было. Родители решили обратиться в Фонд Рината Ахметова, который помогает детям с диагнозом «порок сердца» с 2013 года. Для системной борьбы с недугом в 2017 году начал работать проект «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце». Было проведено 125 операций по установке импланта-окклюдера.

Никита тоже стал участником проекта. На прошлой неделе малыш приехал с родителями в Киев. Операция прошла успешно, теперь сердце Никиты здорово.

«Мы уже дома, сын чувствует себя хорошо. Мы очень счастливы и благодарны Фонду Рината Ахметова за помощь», – говорит Валерия Карнаух, мама мальчика.

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