«Станица Луганская», «Новотроицкое», «Марьинка»: Ситуация на КПВВ

Через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшую неделю прошли почти полторы тысячи человек. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает Госпогранслужба Украины.

В ГПСУ напомнили, что до 15 ноября включительно, по приказу командующего операции Объединенных сил, пропуск граждан через КПВВ «Станица Луганская» временно не проводится.

«Линию разграничения в этом КПВВ граждане могут пересечь в случае следования к зарегистрированному месту жительства на временно оккупированной территории Украины. Также остается возможность пропуска граждан по отдельному решению командующего ООС. Для этого необходимо иметь документально подтвержденные обстоятельства социально-гуманитарного характера. Поскольку решения принимаются индивидуально, рекомендуем заблаговременно обращаться к командующему ООС с соответствующим заявлением», – отмечают в ГПСУ.

По данным пограничников, за прошедшую неделю линию разграничения в КПВВ «Станица Луганская» пересекли 1 065 человек, из них – 68 человек проследовали на контролируемую Украиной территорию, 997 – на временно неподконтрольную Луганщину.

КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» продолжают функционировать по осеннему графику, ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако движение этими дорожными коридорами заблокировано со стороны незаконных вооруженных формирований.

«За неделю движение в дорожном коридоре "Донецк – Мариуполь" оккупанты разблокировали в понедельник и пятницу. В эти дни через КПВВ "Новотроицкое" 97 граждан и 26 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 243 гражданина и 33 транспортных средства проехали на временно оккупированный Донбасс. Сегодня, по состоянию на 10:00, линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 24 гражданина и 6 транспортных средств», – сообщили в ГПСУ.

Через КПВВ «Марьинка» пропуск не осуществлялся, НВФ полностью заблокировали движение в рамках этого дорожного коридора.

Напомним, КПВВ «Станица Луганская» первоначально закрыли с 15 по 31 октября, однако период продлили до 15 ноября. Со 2 ноября штаб ООС разрешил пересекать данный КПВВ только в направлении «ЛНР», пропускают лишь лиц с пропиской на неподконтрольной Украине территории. В иных случаях, необходимо запрашивать письменное разрешение на пересечение линии разграничения у командующего ООС (контакты и образец заявления по ссылке).