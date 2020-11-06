Формируют стачком: На Донетчине госшахта перешла в режим простоя

В Угледаре (Донецкая обл.) ГП «Шахта им. Н.С. Сургая» переведена в режим простоя. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Начинается то, о чем так долго предупреждали. Утомленные переливанием из пустого в порожнее работники государственных шахт, жители моногородов готовы к протестам. О формировании стачкома и дальнейшем его контроле над ситуацией на предприятии сообщают с "Шахты им. Н.С. Сургая"», – написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, с 5 ноября государственное угледобывающее предприятие переведено в режим простоя – поддерживается режим жизнеобеспечения.

«Цепной реакцией на протесты шахтеров Угледара стало решение о забастовке работников шахты "Котляревская" ГП "Селидовуголь". О социальной напряженности в трудовых коллективах сообщают из других государственных угледобывающих предприятий Донецкой, Луганской, Львовской областей и Волыни», – добавил глава НПГУ.

Напомним, 3 ноября возле Верховной Рады Украины начали акцию протеста шахтеры государственных угледобывающих предприятий «Шахта им. Н.С. Сургая» и «Южнодонбасская-1». Горняки выдвинули ряд требований к правительству.