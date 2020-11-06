Продукты, медицинские средства: На неподконтрольный Донбасс пропустили гуманитарные грузы

5 ноября на временно неподконтрольную территорию Украины через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе были доставлены гуманитарные грузы международных организаций. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В частности, через КПВВ «Новотроицкое» проехали 5 грузовиков от Международного комитета Красного Креста, а в контрольном пункте «Станица Луганская», в сторону неподконтрольного Луганска, оформлен груз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые наборы, одежда, медицинские средства», – уточнили в ГПСУ.

Общий вес гуманитарной помощи составил почти 105 тонн.

Ранее сообщалось, что в Украине изменились требования к завозу международными организациями гуманитарных медицинских грузов. В этой связи международники теперь не смогут формировать грузы для «Л-ДНР», в том числе предназначенные для борьбы с COVID-19.