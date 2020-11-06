Свет по расписанию: В Торецке показали условия содержания заключенных (Фото)

В Торецке (Донецкая обл.) в исправительной колонии № 2 заключенные содержатся в ненадлежащих условиях, также незаконно привлекаются к трудовой деятельности. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Он отметил, что 3 ноября представители омбудсмена осуществили мониторинговый визит в колонию, в результате которого установлено, что:

в отделениях №№ 3, 8, 9, где проживают 143 человека, свет подается по расписанию, а именно с 10 до 14 часов свет отсутствует;

в туалетных комнатах 8-ми из 10-ти отделений отсутствует централизованное водоснабжение;

в некоторых кабинах туалетных комнат отсутствуют дверцы;

ненадлежащее санитарно-гигиеническое состояние жилых помещений, туалетных комнат. Нет антисептических средств в отделениях.

Кроме того, не обеспечено право осужденных на личное пространство. Так, во всех отделениях есть случаи, когда кровати заключенных размещены вплотную друг к другу.

В отделении № 9, расположенном на 3 этаже, течет крыша, из-за чего в помещении образуется плесень.

Осужденные лишены возможности пользоваться услугами прачечной из-за неисправности соответствующего оборудования. В этой связи они вынуждены стирать постельное и нательное белье самостоятельно в холодной воде.

В питании отсутствуют свежие овощи, сухофрукты, жареная рыба, что свидетельствует о несбалансированности меню в колонии.

Во время мониторинга 18 осужденных находились на территории промышленной зоны. Согласно рапорта, согласованного руководителем колонии, они с 11 до 13 часов должны проводить благоустройство территории. Но в ходе опроса 10 осужденных отметили, что они ежедневно с 8:00 до 16:00 перерабатывают вторсырье (фрагменты стеклянных бутылок). «Это является нарушением ч. 5 ст. 118 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и трудового законодательства», – отмечает представитель омбудсмена.

Кроме того, ненадлежащим образом обеспечивается право заключенных на доступ к правовой и медицинской помощи.

По выявленным нарушениям были подготовлены акты реагирования в правоохранительные органы и государственную инспекцию по труду.