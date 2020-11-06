85 тысяч долларов и 100 тысяч гривен: На Донетчине задержали взяточников из облпотребсоюза (Фото)

В Мариуполе задержали двух должностных лиц при получении взятки в размере 85 тыс. долл. США и 100 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследования установлено, что в ноябре 2020 года двое должностных лиц Донецкого областного союза потребительских обществ получили от директора одного из мариупольских предприятий неправомерную выгоду в размере 100 тыс грн и 85 тыс. долл. США. За указанную сумму чиновники обещали продать оптовую базу в Кальмиусском районе Мариуполя общей площадью 5 455 кв. м. в несколько раз дешевле, чем ее рыночная стоимость», – говорится в сообщении.

Для заключения договора купли-продажи комплекса, руководитель учреждения приехал из временно неподконтрольного Донецка. Взяточников задержали при получении денег в одном из мариупольских кафе.

Действия чиновников квалифицированы по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины («Получение неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права, совершенное по предварительному сговору группой лиц»).

В настоящее время решается вопрос об уведомлении им о подозрении в совершении указанного преступления и содержания под стражей.