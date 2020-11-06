На открытие КПВВ: На Донбасс прибыли послы шести стран и главы международных организаций (Фото)

Сегодня, 6 ноября, в Краматорск прибыли главы дипломатических представительств Канады, Германии, Франции, Швеции, США и Великобритании, а также руководители международных организаций. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, в ходе встречи обсуждали преодоление последствий вооруженной агрессии РФ и налаживание мирной жизни на Донбассе.

«Во время встречи сегодня со Специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау, Координатором системы ООН в Украине Асенефой Лубрани, Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадза, Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Украине Анкой Фельдхузен, Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украина Этьенном де Понсен, Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом, временным поверенным США в Украине Кристиной Куинн, заместителем Посла Великобритании в Украине Николасом Гарроксом и заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорем Яременко говорили не только о решении вопросов, стоящих перед Украиной в результате вооруженного конфликта, но и о достижениях в развитии страны и Донецкой области в частности», – написал глава области на своей странице в Facebook.

Он отметил также, что главы дипломатических ведомств выразили заинтересованность в знакомстве с туристическим, историческим и экономическим потенциалом Донетчины.

«На восток Украины высокопоставленные гости прибыли с целью принять участие в открытии КПВВ «Счастье» в Луганской области, что стало результатом месяцев совместной работы. Это событие имеет большое значение для инфраструктуры и логистики двух областей, но самое главное – это очередной шаг к объединению людей по обе стороны конфликта. КПВВ «Счастье» обеспечит не только пешее пересечение линии разграничения, но и автомобильное, упрощающее получение гражданами Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, качественных медицинских, социальных и образовательных услуг», – сообщили в Донецкой ОГА.

Напомним, в Луганской области 10 ноября планируют открыть два контрольных пункта въезда-выезда – в Золотом и Счастье. На КПВВ создаются универсальные сервисные хабы, где гражданам Украины будут предоставлять широкий спектр административных услуг.