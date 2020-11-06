Признал свою вину: В Северодонецке осудили члена НВФ «Призрак»

Северодонецкий городской суд приговорил местного жителя, который был членом незаконного вооруженного формирования «Призрак», к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает Главное управление Нацполиции в Луганской области.

Установлено, что в апреля 2014 года житель Северодонецка в составе подразделения «Призрак» занимался «охраной общественного порядка». Выполняя указания «руководства», он нес службу на одном из блокпостов, где выполнял контрольно-пропускные функции: проверял документы и выяснял цель прибытия на территорию формирования. Кроме того, в его обязанности в составе подразделения входило осуществление пристрелки автоматического оружия.

Осужденный полностью признал свою вину, способствовал следствию и дал показания о других участниках незаконных вооруженных формирований.

В итоге, мужчина был осужден по ч. 2 ст. 260 УК Украины – «Участие в составе не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований… в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Однако житель Северодонецка получил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.