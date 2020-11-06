Причина смерти пока неизвестна: Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Сегодня, 6 ноября, на 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич, передает «РБК-Украина».

В октябре Жванецкий прекратил концертную деятельность. Тогда его представители сообщали, что артист перестал выступать, поскольку это ему уже было не под силу.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, в 1963 году его произведения вошли в репертуар Ленинградского театра миниатюр, который возглавлял Аркадий Райкин. За время работы в театре Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов, позже самостоятельно выступал в Одесской филармонии и московском театре «Эрмитаж».

Жванецкий является народным артистом Украины и России. Последние годы вместе с семьей проживал в Москве.

Ранее сообщалось, что у Жванецкого обнаружили рак.