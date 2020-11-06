В «ДНР» сообщают о свыше 17 тысячах случаев внегоспитальной пневмонии

В «ДНР» с февраля текущего года зарегистрировано более 17 тысяч случаев внегоспитальной пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За период с 1 февраля по 4 ноября 2020 года зарегистрировано 17 247 случаев внегоспитальной пневмонии, из них 560 – с летальным исходом», – говорится в сообщении.

Как уверяют в «минздраве», летальные случаи амбулаторной пневмонии наблюдаются в основном у людей возрастом старше 60 лет. Показатель смертности от воспаления легких – 24,6 на 100 тысяч жителей.