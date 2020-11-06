Зачем при смене поставщика газа предоставлять копии документов на жилье

До 1 декабря жители Донетчины, которым ранее поставлял голубое топливо «Донецкоблгаз», должны заключить договор с новым поставщиком. Присоединиться к поставке газа от YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги») можно на сайте, через Viber или в любом из более 20 энергоофисов компании, расположенных во всех крупных городах региона. Для заключения договора необходимо заполнить заявление-присоединение и предоставить фото или скан-копии некоторых документов.

Часто клиенты спрашивают, зачем предоставлять новому поставщику документы о правах на недвижимость. Руководитель департамента по продажам и клиентскому сервису YASNO Ольга Черномашинцева на пресс-конференции объяснила:

«По закону право заключить договор на газоснабжение имеет владелец жилья. Соответственно, поставщику нужно убедиться, что человек, который подает документы, может это делать. Права клиентов на целевое использование указанной информации гарантированы Законом Украины «О защите персональных данных». YASNO строго придерживается в своей работе норм законодательства».

Ольга Черномашинцева напомнила, что для заключения договора на поставку газа следует предоставить:

заявление-присоединение (его можно заполнить на сайте, распечатать, подписать от руки, сфотографировать и прикрепить снимок);

фото или скан-копию документа, подтверждающего право собственности на жилье;

фото или скан-копию паспорта гражданина Украины или документа, который его заменяет;

фото или скан-копию справки о присвоении ИНН (если нет идентификационного номера, то копию страницы паспорта с соответствующей отметкой);

копию последнего выставленного счета за поставку газа.

Совладельцам жилья следует добавить к этим документам письменное согласие всех совладельцев на заключение договора. А если вопросом занимается доверенное лицо владельца, то стоит вложить доверенность.

Распечатанные заявления-присоединения YASNO доставил во все почтовые ящики потребителей, оставшихся без поставщика газа. Таким образом, те клиенты, которые не пользуются интернетом, также могут заключить договор, заполнив заявление-присоединение и предоставив копии документов специалистам ближайшего энергоофиса. Процедура присоединения бесплатна.

На пресс-конференции Ольга Черномашинцева также объяснила, кто в дальнейшем будет заниматься техническим обслуживанием газовой инфраструктуры.

«Трубы одни, но их могут использовать разные поставщики. Техническими вопросами (обслуживание труб, колонок, плит, счетчиков, обогревателей и т.д.) и в дальнейшем будут заниматься горгазы, с которыми потребители уже имеют соответствующие договоры на распределение газа по сетям», – подытожила Ольга Черномашинцева.

Справка: YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.