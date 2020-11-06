Корона-бизнес: В интернете продают фиктивные справки о прохождении теста на COVID-19 (Видео)

Фиктивные справки о тестировании на коронавирус (с негативным результатом) активно продают в интернете. Покупают их в основном туристы, которые отправляются за границу.

Киевлянин Андрей контактировал с другом, который заболел коронавирусом. После этого решил сдать тест. «Начал искать в интернете, где же мне сдать тест. Естественно, самые дешевые вариант. Начал обзванивать, и сразу попал на подозрительные лаборатории», – говорит он.

Консультанты в таких «ведомствах» предлагали парню никуда не ехать и не сдавать тесты, а результаты обещали прислать на электронную почту. «Это меня насторожило. Ведь без всяких сборов биоматериала по сути выдают готовую справку с негативным тестом», – отмечает Андрей.

Примечательно, что цена таких услуг – примерно как за реальный тест. Чем больше заплатите – чем быстрее получите результат.

«В принципе, сразу негативный результат организовать можно. Но это будет стоить в 2 раза дороже. Справку долго ждать не нужно, уже вечером пришлем вам все результаты», – рассказывает по телефону консультант одной из таких «лабораторий».

Для оформления справки просят прислать персональные данные и место регистрации. Можно даже выбрать дату, с которой вступает в силу «документ».

«Дату взятия биоматериала можем поставить любую. Можем сделать так, будто вы тест сдали сегодня, результат получили в среду, а вылетаете – в четверг», – поясняют в иной «лаборатории».

В справке обещают указать любое медицинское учреждение и даже поставить его печать. Даже в интернет-объявлениях указывают – «Делаем справки из любых клиник».

Эксперты отмечают, что отличить поддельную справку от настоящей – не сложно. «В справке должно быть указано наименование лаборатории, ее адрес (почтовый, электронный), телефон. Также должно быть указано свидетельство об аттестации или аккредитации [Минздрава] лаборатории – на основании чего они проводят такие исследования», – поясняет специалист Общественного центра здоровья Тарас Остапчук.

Каждую справку сейчас проверяют туроператоры, авиаоператоры и отдельно пограничники. За подделку документов можно получить до 5 лет лишения свободы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам передает ТК «Украина»