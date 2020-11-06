Деньги за «зеленые» киловатты: Украине могут предъявить многомиллиардные иски (Видео)

Дороги без асфальта, улицы без света, бюджеты – без налогов. А против Украины – многомиллиардные судебные иски. Все это может ожидать украинцев в следующем году, если государство и в дальнейшем не будет платить за киловатты производителям, передает ТК «Украина».

В селе Каменка Черкасской области вода появилась, когда починили водонапорную башню. Часть денег дали иностранцы, норвежская компания рядом возвела солнечную станцию. Чтобы помочь людям, которые здесь живут, в социальные проекты города вложила 2 млн грн.

«Мы сделали много социальных проектов в городе. Мы оплатили асфальтирование одной из дорог. Мы сделали освещение для дороги. Мы организовали курсы английского языка как для детей, так и для взрослых», – рассказала руководитель по взаимодействию с громадами «Scatec Solar Ukraine» Ольга Бойчук.

Так же дружественны к местным жителям не только норвежцы, но и канадцы, немцы, шведы и многие другие – те, кто строит зеленые станции в Украине. Они уже инвестировали сюда миллиарды долларов.

Но за киловатты, которые производят «зеленые» станции, – государство месяцами платит мизер. Еще заявляет, что будет покупать их дешевле, чем обещало сначала. И только на таких условиях деньги будут вовремя и сразу вся сумма. А в следующем году – будут доплачивать из бюджета.

Председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков говорит, что в меморандуме было прописано, что не менее 20% будут заложены в бюджет.

«Но на сегодняшний день эта статья не заложена в бюджет, и мы сегодня не знаем, как вообще в следующем году будут идти расчеты», – отмечает он.

Соблюдать обещания рекомендуют Украине и иностранные дипломаты.

«Существует риск, что Украина не сможет привлекать новых инвесторов. А те, что уже в Украине – просто пойдут в суды. Правительство потеряет и репутацию, и деньги», – убежден советник по коммерческим вопросам Посольства Канады Адам Барболет.

Ситуацию прокомментировал управляющий партнер юридической фирмы «Integrites» Алексей Фелив: «Законодательство однозначное, и инвесторы однозначно выигрывают. Инвестиционные арбитражи – это довольно дорогостоящее дело, и представительство, и сам суд требует... мы говорим о миллионах долларов, а в больших делах и о десятках миллиардов долларов».

Будут ли вносить в главную смету страны расходы на «зеленые» киловатты – как и обещали – пока неизвестно.