Коллективная безответственность НКРЭКУ: Нардепы обратились в Конституционный суд (Видео)

Положить конец коллективной безответственности энергетической Нацкомиссии, – решили полсотни народных депутатов и обратились в Конституционный суд. Он должен разъяснить не только законно ли назначили НКРЭКУ, но и, вероятно, выяснить, справедливы ли цены на энергоносители в наших платежках, передает ТК «Украина».

Как заявил нардеп Алексей Кучеренко, за кризис в энергетике государства де-юре сейчас не несет ответственности никто.

А к чиновникам, которые определяют и тарифы, есть немало вопросов – ими занимается парламентская следственная комиссия.

«У нас в долгах угольная отрасль, "Энергоатом", "Укрэнерго", облгазы, "Трансгаз" – вообще, вся жилищно-коммунальная и энергетическая сфера. Нас в очередной раз обманули с этой независимой нацкомиссией. Сегодня спроси: а кто отвечает за тот беспорядок, который есть в коммуналке, в энергетике – и никто не скажет – я. Потому что Кабмин будет говорить – независимый регулятор, а регулятор будет говорить, что нет», – подчеркивает народный депутат от фракции партии ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко.