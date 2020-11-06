Онлайн-приход: На Луганщине священник отпускает грехи по телефону и исповедует через Facebook (Видео)

В Луганской области живет единственный в Украине онлайн-священник. Он отпускает грехи по телефону, исповедует через Facebook, молится на сайте. В социальных сетях у него 10 тыс. подписчиков. Это в 10 раз больше, чем жителей села, где он живет.

Разбитая дорога, старые дома, а на въезде даже нет знака с наименованием населенного пункта. Это село Веселое, которое расположено почти на границе с Россией. В центре села не то, что интернет, сигнал мобильной связи не ловит.

В Веселом живет единственный в Украине онлайн-священник. Отец Владимир был настоятелем местного храма. Но как перешел в Православную церковь Украины, оставил помещение и «ушел» в интернет.

«Когда Христос воскрес после распятия, он сказал своим ученикам – идите и научите. Но он не оговаривал какие-либо способы», – поясняет священник.

Отцу Владимиру (Владимир Маглена) – 53 года. Он зарегистрирован во всех популярных соцсетях. Односельчане, у которых есть интернет, тоже следят за постами соседа. «Читают, конечно. А потом обсуждают: ой, батюшка такое сегодня написал…», – улыбается священник.

«Лайкаем, а как же. Комментарии не пишу. Но если мне что-то нравится – ставлю "класс"», – делится жительница села Веселое.

В своей виртуальной парафии священник не только проповедует, а и принимает исповеди. «В любое время суток человек мне может написать в мессенджер. Я отзываюсь. А если рядом нет ни церкви, ничего – как быть? А я, говорит, стреляться собрался», – отмечает отец Владимир.

Его подписчики – те, кто в Бога верит, но церковь не посещает. «Церковь – это же не здание, не кирпичи. Церковь – это живые люди. Нет людей – зачем те камни нужны?», – размышляет священнослужитель.

Онлайн-приход, как и любая церковь, существует на пожертвования. Так Владимир собрал деньги на компьютер и на приобретение дома, в котором живет с семьей. «Были только стены. Не было отопления, воду подвели», – делится он.

У Владимира Маглены двое сыновей. Парни говорят, что немного ревнуют отца к виртуальному миру. «Хотелось бы почаще общаться», – признал Кирилл Маглена.

А вот супруга Елена – приобщилась к сети. Матушка запускает собственный кулинарный сайт с рецептами. «Сайт о том, что мы готовим, что мы любим, и что мы кушаем. Будет вкусный сайт», – рассказывает она.

Кроме популярности в интернете отец Владимир мечтает о своей реальной церкви. А пока воскресную службу проводит в одной из комнат дома.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам передает ТК «Украина»