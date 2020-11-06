Зарплата – $ 900, пенсия – $ 300: Шмыгаль рассказал о перспективах украинцев

В Украине до 2030 года зарплата вырастет до 900 долл. (нынешний эквивалент – 25,5 тыс. грн), а пенсию повысят до 300 долл. (8,5 тыс. грн). Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации результатов экономического аудита государства, передает «Деньги.ua».

Обещая огромные зарплаты и пенсии через 10 лет, Шмыгаль заявил, что Украина может рассчитывать на рост ВВП вдвое через 10 лет.

«Такой рост может быть – и мировой опыт тому подтверждение», – отметил он.

Премьер добавил, что многие страны смогли реализовать удвоенный рост ВВП, не имея такого огромного потенциала. А рост ВВП, соответственно, повлечет за собой рост доходов населения – зарплат и пенсий. При таком раскладе названные им цифры вполне реальны.

Ранее Шмыгаль во время презентации аудита государства озвучил сумму нереализованного потенциала Украины.

Напомним, в сентябре средняя зарплата по Украине составила 11 998 грн – это выше, чем в Грузии, но ниже чем в Белоруссии. При этом поляки получают в 3 раза больше, чем украинцы, а немцы – в 10 раз больше. В сентябре средняя зарплата в Донецкой области составила 12 981 грн.

Как сообщалось ранее, в большинстве стран мира (но не во всех) предусмотрена пенсия по возрасту. Самая высокая такая государственная выплата – в Дании. В Украине же – в 27 раз меньше.

В Украине стоимость коммунальных услуг составляет 25% от заработной платы. Такой же показатель в Бельгии. А вот в Канаде – 10%.