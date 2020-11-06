Выезжал «в Украину»: В «ДНР» рассказали, когда отказывают в выдаче «республиканского паспорта»

В «ДНР» отказать в выдаче «республиканского паспорта» могут по разным причинам. В том числе, если человек выезжал на подконтрольную Украине территорию. Об этом рассказала «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

Она отметила, что согласно «законодательству», отказать в выдаче «паспорт ДНР» могут, в частности, если человек:

предоставил о себе недостоверные данные;

выступает за насильственное изменение «конституционного строя ДНР»;

состоит в политических партиях, которые противоречат принципам «конституции ДНР»;

участвовал в подготовке или совершении экстремистских действий.

«Также причина отказа – если человек использует при подаче заявления подложные документы. Такие случаи тоже есть, очень много подложных украинских документов с переклеенными фотографиями. Я лично с этим столкнулась», – сказала Радомская.

«Паспорт ДНР» не выдадут лицам, которые преследуются в уголовном порядке. «А их тоже достаточное количество. Плюс осужденные или отбывающие наказание в виде лишения свободы, если у них не было документов», – дополнила «экс-министр».

«Республики» документ не выдадут и лицам, которые служили в правоохранительных органах Украины, силовых ведомствах. «Например, человек служил в таких органах, вышел на пенсию, вернулся сюда и хочет получить паспорт ДНР. А получить хочет в связи с тем, что может быть двойная выгода – получение здесь пенсии, оформление недвижимости, получение социальных выплат», – пояснила теоретические мотивы юрист.

Радомская рассказала, что не всегда отказ – категоричен. Есть преодолимые проблемы, но есть и не преодолимые. Преодолимые вопросы можно, в частности, решить через «суд».

Например, когда человек подает пакет документов на оформление «паспорта», то все они проверяются. И при отрицательной проверке также может быть отказ в выдаче. Но это решаемый вопрос – документ можно донести, переподать заявление, или же обратиться в «суд». «Например, паспорт ДНР выдается лицам, которые проживали в Донецкой области (на нынешней территории ДНР) до 7 апреля 2014 года. Это нужно подтвердить. Если такого подтверждения нет, то факт проживания нужно доказывать через суд», – пояснила Радомская.

Есть случаи, когда для выдачи паспорта нужно пройти собеседование. «Это когда, например, человек выезжал за пределы республики. Например, выезжал в Украину для получения пенсии, на заработки. Тогда его приглашают, собеседуют, он поясняет причины. Потом проводится проверка и при положительных ее результатах паспорт выдается», – сказала юрист.

При этом в «законодательстве ДНР» нет нормы, что как таковой выезд на подконтрольную Украине территорию является причиной для отказа в выдаче «паспорта». Тем не менее, по словам «экс-министра», такие проверки, собеседования возможны. «У всех разная жизненная ситуация, и каждый пакет документов рассматривается индивидуально. Общей практики здесь нет», – уточнила она.

«Если ситуация преодолимая, то необходимо переподать полный пакет документов, оплатить еще раз госпошлину, и ожидать получение паспорта. Бывали случаи, когда несколько раз подавали, и в итоге они получали паспорта. Мне лично известно о 4-х таких случаях», – продолжила Радомская.

«Есть ситуации, которые не преодолимые. Но тогда человеку ни суд, никто помочь не сможет. Но суды принимают обжалования отказа выдачи паспорта. Практика складывается в таком направлении: если есть основания для выдачи, безусловно, гражданин получает паспорт ДНР», – резюмировала она.

Напомним, в «ДНР» продолжает действовать паспорт гражданина Украины, но уже есть процессы, при котором от жителя требуют исключительно «паспорт ДНР». При этом важное значение имеет наличие местной прописки.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» не принимают украинские ID-паспорта, при таком пластиковом документе в «республике» нужно пройти процедуру его «легализации».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube