88 услуг, банки и почта: Зеленскому понравился КПВВ «Счастье» и ЦПАУ (Фото)

Сегодня, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Луганскую область проинспектировал новый КПВВ «Счастье». Он заверил, что КПВВ откроют 10 ноября, передают «Донецкие новости».

Зеленский рад, что удалось в такой короткий срок построить КПВВ и при нем 2-этажное здание Центра предоставления административных услуг. «ЦПАУ будет предоставлять 88 услуг, что важно для всех граждан Украины, которые находятся на нашей стороне и на временно оккупированной территории. Открыто отделение "Ощадбанка" – можно проводить любые банковские операции. Открыто почтовое отделение, отделение "Новой почты". Есть аптека. Есть детская комната. И много другого – очень современного. Здесь прекрасные условия как для людей, которые будут получать здесь услуги, так и для сотрудников», – сказал он.

Зеленский отметил, что 10 ноября будет открыт как КПВВ «Счастье», так и КПВВ «Золотое». «Уже все готово – как пешеходный переход, так и автомобильный. Есть даже отдельная полоса для гуманитарных грузов», – рассказал глава государства.

«Нам важно, чтобы люди, которые к нам приезжают с той территории, видели – какая у нас Украина. Современная, заасфальтированная и безопасная», – заключил Зеленский.

В Офисе президента уточнили, что в рамках развития инфраструктуры КПВВ «Счастье» проведен ремонт моста через реку Северский Донец и завершается восстановление дорожного покрытия автотрассы Н-21.

Будут организованы автобусные перевозки к пункту пропуска. По состоянию на данный момент работа КПВВ «Счастье» (до отдельного распоряжения командования ООС) будет осуществляться исключительно в пешеходном варианте. В дальнейшем предполагается, что ежедневная пропускная способность КПВВ «Счастье» составит на въезд / выезд от 3 тыс. до 5 тыс. транспортных средств.

Фото пресс-службы президента Украины

Как сообщалось ранее, КПВВ «Золотое» рассчитан, как для пропуска пешеходов, так и автомобилей. А КПВВ «Счастье» будет только пешеходным.