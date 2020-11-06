Но не все учреждения: COVID-больницы Донбасса получили от Нацслужбы здоровья почти 200 миллионов

Больницы Донетчины и Луганщины, предоставляющие стационарную помощь пациентам с COVID-19, получили от Национальной службы здоровья Украины 199 млн грн. Об этом сообщили в НСЗУ, передает «Укринформ».

Так, Луганская область получила около 70 млн грн, Донецкая – около 129 млн грн.

По состоянию на сегодня, 6 ноября, в Донецкой области определено 28 больниц для госпитализации пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание. Эти учреждения получили от НСЗУ в период с апреля по сентябрь более 978 тыс. грн. Всего в больницах, оказывающих помощь больным коронавирус, пролечено 1143 пациента.

Больше всего пациентов в октябре пролечено Мариупольской городской больницей № 9 – 300 пациентов. Учреждение полностью перепрофилировано под лечение пациентов с COVID-19.

Также среди лидеров:

Многопрофильная больница интенсивного лечения города Бахмута – 211 пациентов;

Мариупольская городская больница № 4 им. Мацука – пролечено в октябре 202 пациента.

В то же время в Донецкой области есть 4 медицинских учреждения, которые пока не могут заключить договоры, из-за несоответствия требованиям НСЗУ. Среди них:

2 больницы в Краматорске (горбольницы № 1 и № 2) – в них отсутствует источник кислорода высокого давления (централизованная подача);

Светлодарская многопрофильная больница планового лечения – не хватает необходимого количества врачей-анестезиологов и аппаратов ИВЛ;

Дружковская городская клиническая больница № 1 – не хватает необходимого количества врачей-анестезиологов и аппаратов ИВЛ.

В НСЗУ отметили, что местные власти активно занимается вопросами доукомплектации учреждений, оказывающих медицинскую помощь при COVID-19. В частности, начаты работы по обеспечению Городской больница №1 Краматорска централизованной подачей кислорода высокого потока. Планируется поставка аппаратов ИВЛ в больницы Светлодарска и Дружковки.

Между тем в Луганской области определены 11 больниц для госпитализации пациентов с COVID-19, в них всего пролечено 776 пациентов.

Среди медучреждений Луганщины 2 больницы пока не могут пока заключить договор с НСЗУ из-за несоответствия требованиям, это:

Новопсковское территориальное медицинское объединение – не хватает врачей-анестезиологов, инфекционистов и аппаратов ИВЛ;

Новоайдарская многопрофильная больница – не хватает врачей-анестезиологов и инфекционистов.

Глава НСЗУ Андрей Виленский отметил, что договоры заключаются с больницами и оплата идет за конкретную помощь пациентам. «Больница должна иметь необходимое оснащение и врачей, чтобы эту помощь оказать. Если нет аппаратов ИВЛ или анестезиологов – то как спасать пациента, когда ему нужна такая помощь? Поэтому требования НСЗУ к учреждениям выдвигаются именно в интересах пациента», – подчеркнул он.

По данным главы правительства Дениса Шмыгаля, по состоянию на 6 ноября НСЗУ в целом профинансировала «Коронавирусный пакет» для больниц в объеме 7,3 млрд грн.