Медики Мариуполя получили 5 аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова и ПАО «Азовсталь» (Метинвест) передали 5 современных аппаратов искусственной вентиляции легких городской больнице № 4 Мариуполя. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

«Всего Фонд приобрел свыше 200 высококлассных аппаратов ИВЛ, порядка 170 уже переданы врачам в 12 регионах Украины. 50 аппаратов получила Донецкая область, в том числе 15 – Мариуполь, где сейчас одна из самых сложных ситуаций с эпидемией COVID-19 в регионе. Вместе с аппаратами ИВЛ опорные больницы Донецкой области получили от Фонда Рината Ахметова более 50 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и 100 000 экспресс-тестов», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Представитель ПАО «Азовсталь» (Метинвест) Константин Войцеховский напомнил, что на помощь стране Ринат Ахметов выделил 300 млн грн. «Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины. Также медучреждения Мариуполя получили более двадцати тысяч экспресс-тестов, средства индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности. А также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов», – подчеркнул он.

В свою очередь главврач больницы Владимир Жигиль отметил важность помощи: «Эта помощь очень актуальна. Фонд Рината Ахметова системно помогает нам бороться с эпидемией. Уверен, что Мариуполю повезло. Именно в аппаратах ИВЛ нуждаются наши пациенты».

«Хочу выразить благодарность от городского совета и всех мариупольцев за системную и постоянную помощь. Такая поддержка очень важна и актуальна. Город получил аппараты экспертного класса, которые позволяют врачам спасать жизнь и здоровье мариупольцев. Спасибо Ринату Леонидовичу за то, что он всегда с нами», – сказала заместитель городского головы Ксения Сухова.

Как отметил советник руководителя Донецкой облгосадминистрации Николай Трофименко, помощь Фонда особенно актуальна в тот момент, когда эпидемия набирает обороты: «Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова и лично его Учредителя за столь важную помощь нашему здравоохранению».

Медики, работающие с больными коронавирусом, получили комплекты спецодежды от Фонда, пошитые индивидуально для каждого.

В пресс-службе наполнили, что «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.