Украинский вариант «дорожной карты» по Донбассу передали ОБСЕ, – Зеленский

Украинский вариант «дорожной карты» по урегулированию ситуации на Донбассе уже передали в ОБСЕ. Об этом сегодня, 6 ноября, в ходе посещения Луганской области сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передают «Донецкие новости».

Зеленский верит в реалистичность выполнения данного плана. «Если бы мы не верили, то этого не делали. Представленный план действий мы передали ОБСЕ. Мы идем в направлении Минского формата. Но должен быть выписанный детальный план действий. Большая группа наша работала. И этот план действий – понятный, детальный, с шагами, с датами и с ответственностью», – сказал он.

Президент надеется, что украинский план будет рассмотрен на следующем заседании Трехсторонней контактной группы, а также на видео-встрече советников лидеров стран «нормандской четверки», которая состоится 13 ноября.

«Мне трудно сказать, согласится ли Россия [с украинским планом действия]. С точки зрения их официальной позиции, они говорят, что поддерживают любые шаги по мирному урегулированию конфликта. А этот план действий именно на это и направлен. Поэтому я не вижу [причин], почему отказываться от этого», – заключил Зеленский.

Напомним, 5 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. Первоначальными пунктами указаны разоружение незаконных формирований в «Л-ДНР», вывод иностранных войск, передача под контроль Украины части границ. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – не позднее 15 декабря 2020 года. Местные выборы – не позднее 31 марта 2021 года, в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

В РФ заявили, что предложения Украины по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма Минских договоренностей.

Ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» из 15 пунктов по реализации Минских соглашений. В частности, предлагается, что в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года. Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины. Формируются отряды народной милиции ОРДЛО, выводятся иностранные вооруженные формирования с территории Украины и разоружаются незаконные группы под эгидой ОБСЕ. После этого в ОРДЛО проводятся выборы. «Республики» распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов.

После выборов 2 месяца отводится на то, чтобы Украине был передан участок границы с Россией. Через 2 месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выводят свою администрацию из ранее «национализированных» предприятий (то есть они возвращаются прежним собственникам).