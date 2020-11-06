Выборы на неподконтрольном Донбассе – это не самоцель, – Зеленский

Украинский вариант «дорожной карты» по урегулированию ситуации на Донбассе предусматривает проведение местных выборов на неподконтрольной территории не позднее 31 марта 2021 года. Но сами выборы – это не главная цель. Об этом сегодня, 6 ноября, в ходе посещения Луганской области заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают «Донецкие новости».

«Я считаю, что выборы нужны. Но это не самоцель. Самое главное – деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все будут хотеть завершить войну, она точно завершиться», – сказал президент.

«Мы же все понимаем, как могут выборы быть демократическими, цивилизованными, прозрачными, если там нет безопасной ситуации. А без безопасной ситуации туда не приедут наблюдатели, не будет представителей всех партий, представителей ЦИК. О каких тогда выборах говорить?», – продолжил Зеленский.

Он считает, что пошаговый план, который предложила Украины к рассмотрению на заседании Трехсторонней контактной группы, «дает возможность все это сделать, чтобы весной провести выборы». «Но еще раз скажу – это не является самым главным вопросом», – резюмировал глава государства.

Напомним, 5 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. Первоначальными пунктами указаны разоружение незаконных формирований в «Л-ДНР», вывод иностранных войск, передача под контроль Украины части границ. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – не позднее 15 декабря 2020 года. Местные выборы – не позднее 31 марта 2021 года, в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

В РФ заявили, что предложения Украины по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма Минских договоренностей.

Ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» из 15 пунктов по реализации Минских соглашений. В частности, предлагается, что в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года. Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины. Формируются отряды народной милиции ОРДЛО, выводятся иностранные вооруженные формирования с территории Украины и разоружаются незаконные группы под эгидой ОБСЕ. После этого в ОРДЛО проводятся выборы. «Республики» распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов.

После выборов 2 месяца отводится на то, чтобы Украине был передан участок границы с Россией. Через 2 месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выводят свою администрацию из ранее «национализированных» предприятий (то есть они возвращаются прежним собственникам).