Ответы Минздрава разнятся: Можно ли компенсировать стоимость лекарств, приобретенных для лечения COVID-19

Если врач назначил лечение от коронавирусного заболевания амбулаторно – дома на самоизоляции, то можно получить компенсацию за лекарства. Для этого нужно сохранить все чеки и результат теста на COVID-19. Об этом сообщили в контакт-центре по коронавирусу Министерства здравоохранения Украины, передает «Сегодня.ua».

«Если у вас есть все чеки, то вы имеете право вернуть деньги за лечение. Для компенсации стоимости лечения вам нужно подать заявление и копию чеков в районное управление труда и соцзащиты. То есть вам нужны копии чеков, результат на "корону", что у вас действительно был коронавирус, и следует написать заявление. Контакты можно найти на сайте eHealth», – рассказала оператор контакт-центра.

Также больной коронавирусом, который лечится дома, имеет право на пару часов выходить на улицу. Однако запрещается заходить в магазин и другие людные помещения. «Можно гулять в парке час-два. То есть у вас есть право выходить, но просто придерживаться мер, чтобы защитить себя и окружающих, – это маска, антисептик», – пояснила оператор.

«Громадське радіо» также пообщалось с операторами колл-центра. Однако никто из них не говорил именно о компенсации стоимости лекарств, зато предложили получить налоговую скидку с медицинских расходов на лечение COVID-19. Для этого нужно подать ряд документов и написать заявление в налоговую, объяснили в контакт-центре:

«Вам нужно собрать пакет документов: копию паспорта и идентификационного кода, декларацию доходов за прошлый год с приложением Ф3, справка о заработной плате, копии платежей и документов по расходам, то есть квитанции, выписки со счетов. Также надо написать заявление на перечисление средств компенсации в налоговую вашего города», – сообщила оператор.

Частный предприниматель Евгений Глебов, который месяц лечился дома от коронавируса, отметил, что на практике получают такие выплаты лишь единицы, ведь собрать и правильно оформить все документы достаточно сложно.

«Я позвонил в Фонд социального страхования – сказал, что я зарегистрированный предприниматель. Мне ответили, что нужно подать достаточно большой пакет документов и открыть отдельный счет в банке. Самостоятельно просчитать больничный лист по специальным формулам, которые, как сказали в Фонде, можно найти в интернете. Хотя, когда я позвонил в Фонд, и там спросили, мол, если ты предприниматель и хочешь получить выплаты за больничный, – тогда мужайся. То есть они понимают, что невозможно самостоятельно все это собрать, просчитать... Надо или иметь минимальные навыки, как работать с этими формулами, или бухгалтера. Я решил не подавать документы, потому что это очень надолго бы затянулось», – рассказал Глебов.

За все время лечения мужчина потратил на препараты более 4 тыс. грн, и рассчитывал хотя бы частично вернуть затраты. Однако, по словам предпринимателя, сумма оказалась недостойной усилий: «Как я посчитал, то там они компенсируют за месяц около тысячи гривен... Сказали, что у меня есть еще год на оформление этих выплат, поэтому может позже подам документы, разберусь со всем этим».

В отличие от частных предпринимателей, которые могут получить выплаты в размере 50% среднего дохода, медработники могут рассчитывать на 100-процентную выплату от их среднего заработка – для этого им также нужно оформить больничный, тогда заболевший может получить так называемую помощь по временной нетрудоспособности. «Первые 5 дней платит работодатель, а далее – Фонд социального страхования Украины. Размер выплаты не зависит от стажа медработника, так как для других категорий работников играет роль, сколько человек работает и соответственно такой процент будет компенсироваться заработка», – объясняет кандидат юридических наук, председатель общественной организации «Социальное движение» Виталий Дудин.

Для работников не медицинской сферы выплаты составят:

работникам со страховым стажем до 3 лет выплатят 50% от средней зарплаты;

со стажем 3-5 лет – 60%;

со стажем от 5 до 8 лет – 70%;

со стажем более 8 лет – 100% зарплаты.

Выплачиваются деньги из госбюджета через Фонд социального страхования. Также медработники могут получить от 630 тыс. грн страховых выплат – сумма зависит от степени потери трудоспособности или если было установлена инвалидность – это предусмотрено законом «О защите населения от инфекционных болезней»:

«Обычно между моментом заболевания и получением выплаты проходит длительное время – это может быть месяц, иногда больше. Поэтому именно средства на лечение государством не предусмотрены, но гарантия сохранения заработной платы на период лечения и страховая выплата, которая предназначена для компенсации вреда, нанесенному человеку – морального и физического. Конечно, эти деньги могут быть использованы для лечения и, как правило, эти деньги так и используются», – добавляет Дудин.

Чтобы получить выплату от Фонда соцстраха, надо оформить больничный с помощью семейного врача. В больничном обязательно должна быть указана причина – «изоляция из-за COVID-19». Затем этот лист отдают работодателю или заказчику, который оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности – 11 (то есть изоляция от COVID-19) и передает заявление в Фонд финансирования. Все эти этапы можно пройти дистанционно.

Напомним, Минздрав открыл круглосуточный контакт-центр по вопросам COVID-19 – по номеру 0-800-60-20-19. В контакт-центре можно задать любой вопрос, связанный с коронавирусной инфекцией. Звонить можно из любого региона бесплатно.