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Святогорск и Мариуполь: ЦИК определила мэров еще двух городов Донетчины

06.11.20 21:21
Выборы в Мариуполе
Выборы в Мариуполе / Фото: 0629.com.ua

Центральная избирательная комиссия объявила мэров, победивших на выборах 25 октября, еще в двух города Донецкой области, передают «Донецкие новости».

Так, городским головой Мариуполя признан действующий мэр Вадим Бойченко (партия «Блок Вадима Бойченко»). А в Святогорске победил Владимир Бандура (партия «ОПЗЖ»), генеральный директор ООО «Гарда ОИЛ».

Таким образом, по состоянию на сегодня, 6 ноября, в Донецкой области по результатам выборов мэры определены в 15 городах региона. Также известно, что второй тур выборов пройдет в Краматорске (15 ноября) и в Славянске (22 ноября).

В Центризбиркоме нет данных пока по двум городам – Дружковке и Покровску.

Напомним, ЦИК определила мэров во всех 4 городах Луганской области, в которых выборы прошли 25 октября.

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