Святогорск и Мариуполь: ЦИК определила мэров еще двух городов Донетчины

Центральная избирательная комиссия объявила мэров, победивших на выборах 25 октября, еще в двух города Донецкой области, передают «Донецкие новости».

Так, городским головой Мариуполя признан действующий мэр Вадим Бойченко (партия «Блок Вадима Бойченко»). А в Святогорске победил Владимир Бандура (партия «ОПЗЖ»), генеральный директор ООО «Гарда ОИЛ».

Таким образом, по состоянию на сегодня, 6 ноября, в Донецкой области по результатам выборов мэры определены в 15 городах региона. Также известно, что второй тур выборов пройдет в Краматорске (15 ноября) и в Славянске (22 ноября).

В Центризбиркоме нет данных пока по двум городам – Дружковке и Покровску.

Напомним, ЦИК определила мэров во всех 4 городах Луганской области, в которых выборы прошли 25 октября.