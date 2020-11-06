Карантинный бум: Из-за коронавируса украинцы раскупили пульсоксиметры (Видео)

Во время пандемии коронавируса украинцы узнали об устройстве, которое раньше было им неизвестно – пульсоксиметр, предназначенный для измерения уровня кислорода в крови. Теперь на него настоящий бум, несмотря на немалую стоимость. Спрос в сравнении с мартом вырос втрое.

«В день у нас его спрашивают 10-15 раз. В среднем в день покупают 3-4 устройства», – отмечает заведующая одной из аптек Киева Елена Коновал.

Стоимость – до 1500 грн. «Цена зависит от производителя, от качества и вида пульсоксиметра. Потому что в них есть множество функций, многие из которых могут быть нужны больше в медицинских центрах», – добавляет Коновал.

В интернет-магазинах медтехники эти устройства тоже не залеживаются. Большинство операторов отмечают, что сейчас в наличие пульсоксиметров нет, ожидают на следующей неделе.

Врачи отмечают, что устройство нужно уже больным людям. Здоровым – это больше для личного спокойствия.

Работает аппарат просто: нужно поместить палец в «прищепку», подождать несколько секунд – и результат отображается на дисплее. Измерения нужно проводить сидя, в спокойном состоянии. Уровень насыщения крови кислородом у здорового человека – 97-99%. «Если показатель сатурации ниже 95%, то это уже сигнал, что вас необходимо обследовать. А если сатурация еще ниже – то срочно на госпитализацию», – говорит семейный врач Владислав Ващенко.

При отклонениях от нормы – нужно обязательно обратиться к врачу.

Напомним, что также вырос спрос на кислородные концентраторы, которые можно использовать в домашних условиях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»