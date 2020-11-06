Детей не «откармливают»: Как в Бахмуте готовят борцов сумо

В Бахмуте готовят украинских борцов сумо. Это единственное отделение в Донецкой области по подготовке сумоистов. Воспитывает ребят – заслуженный тренер Украины Олег Рева, передает «Вільне радіо».

У Ревы 12-летний тренерский стаж, но первоначально он был дзюдоистом. «Получилось так, что тренер по сумо переехал работать в Киевскую область. Появилась вакансия. А из всех тренеров я имел наибольший опыт в этом единоборстве. Я воспитывал учеников, которые становились чемпионами Украины по сумо, и все же не мог подумать, что этот вид спорта станет моей основной профессией. Тем не менее, уже 6 лет я воспитываю сумоистов», – сказал он.

Тренер уточняет, что мы привыкли называть борцов сумо «сумоистами», но правильное название для них – «сумотори». Круг, на котором они соревнуются, называется «дохьо». В профессиональном сумо его делают из глины, во время схватки обильно посыпают солью. Дохьо должен быть выше уровня пола примерно на 40 см до 1 м. Первоочередная задача боя – столкнуть соперника вниз, за круг.

«В сумо действуют очень простые правила: ты проигрываешь, когда тебя вытолкнули за пределы круга, или если ты коснулся пола любой частью тела кроме стопы. Поэтому за этим спортом интересно и просто наблюдать. Освоить азы можно за несколько столкновений. Каждое из них длится около 15 секунд, и зритель не успевает устать. Резкий старт – кто-то вышел за круг – бой завершился. Все понятно и быстро. Например, в том же дзюдо схватка длится в среднем 5 минут», – поясняет Олег Рева.

Интересным сумо делает и его культура: поклоны, ритуалы. Эти театральные элементы добавляют поединку красок. «В конце концов, людей больше привлекает шоу, а не только спортивное мероприятие», – добавляет тренер.

Детям для старта занятий нужен только спортивный костюм. Старшие ученики занимаются в специальных повязках из плотной брезентовой ткани, которые называются «маваси». Обычно такая повязка достигает 5 метров длиной. В профессиональном сумо ее завязывают на голое тело.

Есть разные маваси для поединков и тренировок. В спортивном сумо раньше тоже были такие требования, но в последнее время европейским борцам позволяют поддевать под маваси трико. Девушек это не касается, они всегда соревновались в комбинезонах.

«У меня не раз бывало, когда я приглашал взрослых спортсменов принять участие в соревнованиях по сумо. Они легко соглашались, но когда узнавали, что пояс надо завязывать на голое тело, сразу же начинали говорить: "Нет, я не стану бороться, что вы такое мне предлагаете". У тех, кто давно борется, это вызывает улыбку», – отмечает Рева.

Нередко бывает, что родители, которые хотят отдать ребенка в спорт, опасаются сумо. «Когда узнают кто я, говорят: "Ой, нет, вы моего ребенка откормите". Но это требование для профессионального сумо. Дело в том, что там нет весовых категорий, соответственно, чем ты тяжелее, тем больше твое преимущество над соперником. Спортивное же сумо делится на категории: в мировом их 4, а в европейском – 8. Поэтому "откармливать" ребенка необязательно, он будет бороться с противником такого же веса», – рассказывает эксперт.

В отделении сумо Бахмутской спортшколы №1 занимаются 3 группы. Младшая насчитывает 14 воспитанников, средняя – 10, а старшая – 8. Сначала это единоборство больше привлекало ребят, но впоследствии начали записываться и девушки. В одной группе девушек и парней вообще поровну.

Олег Рева с подопечной Елизаветой Моренко

Записаться на сумо в спортшколу можно с 8 лет. «Но в спортивном клубе "Олимп" набирают и дошкольников. Там с ними изучают основы сумо, и потом они приходят в нашу школу с базовой подготовкой», – говорит Рева.

Одна тренировка длится от 1,5 до 2 часов в зависимости от возраста учащихся. Заниматься лучше не менее 3 раз в неделю. Платить за тренировки не нужно.

«В современной Японии борцов сумо высокого уровня очень уважают. Там к ним относятся как к национальным героям. Например, сумоисту не позволяют самому водить авто – для этого нанимают водителя. Спортсмен не может носить обычную одежду – он наряжаться только в национальной халат. И, конечно, власть обеспечивает его до конца жизни, потому что он почетный гражданин страны. Наших борцов независимо от ранга, даже если они олимпийские чемпионы, со временем забывают», – заключил Олег Рева.