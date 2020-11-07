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На Донетчине выявлены свыше 13,5 тысяч случаев COVID-19, – Кириленко (Карта)

07.11.20 09:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Коронавирусная болезнь унесла еще 3 жизни в Донецкой области. Новыми жертвами стали жители Мариуполя 77 и 84 лет и 81-летняя жительница Торецка. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За пятницу, 6 ноября, лаборатории сообщили о еще 416 больных, в том числе 10 детей:

  • 88 – в Краматорской ОТГ;
  • 44 – в Селидовской ОТГ;
  • 43 – в Торецкой ОТГ;
  • 39 – в Добропольской ОТГ;
  • 28 – в Бахмутской ОТГ;
  • 22 – в Мариупольской ОТГ;
  • 21 – в Волновахской ОТГ;
  • 17 – в Константиновской ОТГ;
  • 13 – в Белозерской ОТГ;
  • 12 – в Кураховской ОТГ;
  • по 10 – в Авдеевской и Никольской ОТГ;
  • 8 – в Мангушской ОТГ;
  • 7 – в Лиманской ОТГ;
  • по 6 – в Светлодарской и Александровской ОТГ;
  • по 5 – в Угледарской, Сартанской и Кальчицкой ОТГ;
  • по 4 – в Новогродовской, Новодонецкой и Очеретинской ОТГ;
  • по 3 – в Часовоярской, Соледарской и Ольгинской ОТГ;
  • по 2 – в Шаховской и Дружковской ОТГ;
  • по 1 – в Криворожской и Покровской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 13 544 человека, из них:

  • выздоровели – 4 915 пациентов,
  • продолжают лечение – 8 442 человека,
  • умерли – 187 человек.

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