На Донетчине выявлены свыше 13,5 тысяч случаев COVID-19, – Кириленко (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще 3 жизни в Донецкой области. Новыми жертвами стали жители Мариуполя 77 и 84 лет и 81-летняя жительница Торецка. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За пятницу, 6 ноября, лаборатории сообщили о еще 416 больных, в том числе 10 детей:

88 – в Краматорской ОТГ;

44 – в Селидовской ОТГ;

43 – в Торецкой ОТГ;

39 – в Добропольской ОТГ;

28 – в Бахмутской ОТГ;

22 – в Мариупольской ОТГ;

21 – в Волновахской ОТГ;

17 – в Константиновской ОТГ;

13 – в Белозерской ОТГ;

12 – в Кураховской ОТГ;

по 10 – в Авдеевской и Никольской ОТГ;

8 – в Мангушской ОТГ;

7 – в Лиманской ОТГ;

по 6 – в Светлодарской и Александровской ОТГ;

по 5 – в Угледарской, Сартанской и Кальчицкой ОТГ;

по 4 – в Новогродовской, Новодонецкой и Очеретинской ОТГ;

по 3 – в Часовоярской, Соледарской и Ольгинской ОТГ;

по 2 – в Шаховской и Дружковской ОТГ;

по 1 – в Криворожской и Покровской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 13 544 человека, из них: