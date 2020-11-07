На Донетчине выявлены свыше 13,5 тысяч случаев COVID-19, – Кириленко (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще 3 жизни в Донецкой области. Новыми жертвами стали жители Мариуполя 77 и 84 лет и 81-летняя жительница Торецка. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За пятницу, 6 ноября, лаборатории сообщили о еще 416 больных, в том числе 10 детей:
- 88 – в Краматорской ОТГ;
- 44 – в Селидовской ОТГ;
- 43 – в Торецкой ОТГ;
- 39 – в Добропольской ОТГ;
- 28 – в Бахмутской ОТГ;
- 22 – в Мариупольской ОТГ;
- 21 – в Волновахской ОТГ;
- 17 – в Константиновской ОТГ;
- 13 – в Белозерской ОТГ;
- 12 – в Кураховской ОТГ;
- по 10 – в Авдеевской и Никольской ОТГ;
- 8 – в Мангушской ОТГ;
- 7 – в Лиманской ОТГ;
- по 6 – в Светлодарской и Александровской ОТГ;
- по 5 – в Угледарской, Сартанской и Кальчицкой ОТГ;
- по 4 – в Новогродовской, Новодонецкой и Очеретинской ОТГ;
- по 3 – в Часовоярской, Соледарской и Ольгинской ОТГ;
- по 2 – в Шаховской и Дружковской ОТГ;
- по 1 – в Криворожской и Покровской ОТГ.
Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 13 544 человека, из них:
- выздоровели – 4 915 пациентов,
- продолжают лечение – 8 442 человека,
- умерли – 187 человек.