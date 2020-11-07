Социальное жилье: Как семья переселенцев 6 лет не могла встать на квартирный учет

В начале сентября на «горячую линию» благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») обратился мужчина, который рассказал, что уже 6 лет подряд он вместе со своей семьей пытается встать на социальный квартирный учет как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда.

Сразу после начала конфликта в 2014 году вместе со своей семьей он переехал из Волновахского района Донецкой области в Ивано-Франковск. Сам мужчина, его мать и сестра неоднократно обращались в органы местного самоуправления и предоставляли документы для постановки их на социальный квартирный учет, ведь их жилье осталось на временно оккупированной территории. Другого они не имеют.

Несмотря на эти факты, семья постоянно получала отказ с разной аргументацией. Основанием для отказа в последний раз было отсутствие у членов семьи документа, подтверждающего, что жилье в Донецкой области, владельцами которого они являются, было разрушено – и уже непригодно для проживания.

«04.09.2020 года вступило в законную силу постановление Кабинета министров Украины от 2 сентября 2020 № 776 "О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлением Кабинета министров Украины от 23 июля 2008 № 682". В частности, постановлением был предусмотрен исчерпывающий перечень документов, которые должны предоставить ВПЛ для постановки их на социальный квартирный учет», – сообщили правозащитники.

«Важным нововведением законодательного акта стало то, что переселенцы, имеющие в собственности жилье на временно оккупированной территории, не должны предоставлять никаких актов о состоянии соответствующего имущества, ведь это состояние невозможно подтвердить», – добавили в «Право на защиту».

Также ранее, рассказали правозащитники, до внесения изменений в вышеупомянутое постановление, ВПЛ для взятия на социальный квартирный учет обязаны были подавать справку о месте жительства и составе семьи, которая предоставлялась только в случае регистрации места проживания таких лиц по соответствующему адресу, что подтверждалось отметкой о регистрации места проживания в паспорте гражданина Украины.

Такие требования были серьезным препятствием для ВПЛ, поскольку осуществить регистрацию места проживания по закону возможно только с согласия владельца недвижимости, на что переселенцы рассчитывать не могли.

Учитывая тот факт, что дом, который принадлежит членам семьи мужчины, обратившегося к правозащитникам, находится в Пикузах Волновахского района, а село с 2014 года находится под оккупацией, потребности в предоставлении акта о техническом состоянии жилья не было.

Мужчина обратился за помощью к юристам благотворительного фонда, и в результате совместной работы семья была взята на социальный квартирный учет. Сегодня семья живет у родных. В «Право на защиту» надеются, что со временем они получат социальное жилье от государства.