Сводка из зоны ООС за 6 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 6 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы 2 нарушения договоренностей со стороны НВФ. Режим прекращения огня противник нарушил вблизи Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем. А недалеко от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 7 ноября, нарушения «режима тишины» на всех участках линии разграничения не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ 5 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки. Общее количество примененных боеприпасов – 31 единица. Украинские силовики открывали огонь по направлению поселков Каштановое и Минеральное под Ясиноватой, Доломитное на севере Горловки, а также по окрестностям села Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм и стрелковое оружие. Кроме того, наблюдатели ДНР выявили факт нарушения дополнительных мер усиления и контроля перемирия – взрыв в районе подконтрольной Киеву Авдеевке (севернее Донецка)».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.