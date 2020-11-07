Ураганными темпами растет численность заболевших COVID-19, – министр (Инфографика)

За минувшие сутки в Украине выявлены 10 746 заболевших коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Мы преодолели значение в 10 тыс. больных в сутки… Ураганными темпами растет численность заболевших», – отметил Степанов.

Он также отметил важность принятого закона касательно штрафов за неношение масок.

По данным Минздрава Украины, за минувшие сутки госпитализированы 1 470 человек, зафиксированы 187 летальных случаев, выздоровели – 8 685 человек.

За сутки проведены 82 327 тестирований (в том числе методом ПЦР – 51 258, методом ИФА – 31 069).

За все время пандемии в Украине:

заболели – 450 934 человека;

выздоровели – 204 229 человек;

летальных случаев – 8 312.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1 008), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях и г. Киев (854).

В Донецкой области зафиксированы 13 546 случаев коронавируса (по данным Донецкой облгосадминистрации – 13 544 случая), в Луганской – 4 345 случаев.